Schwäbisch Gmünd | Freitag, 17. November 2017 Freitag, 17. November 2017

Wochenende: Die neuen Gladiatoren

Galerie (1 Bild)

Es heißt, dass E – Sport das nächste große Ding wird. Das ist falsch. Elektronischer Sport ist bereits ein Millionengeschäft. Die Mitspieler heißen Mercedes, Red Bull und Google.

Beim E – Sport mischen große Konzerne mit Im Sport thront König Fußball über allem.Doch jetzt treten Herausforderer an – ihre Sportgeräte sind Tastatur und Maus. Der Umsatz im E-​Sport in Deutschland soll sich in den nächsten drei Jahren nahezu verdoppeln. Alles Wissenswerte und Interessante dazu in der Wochenende-​Beilage der Rems-​Zeitung.Außerdem: Dem Menschen ist eine Tendenz zur Maßlosigkeit angeboren. Viel zu besitzen bedeutet schließlich seit der Steinzeit viel Sicherheit. Das zeigt sich schon bei Kindern. Aber wenn Eltern ideelle Ziele vermitteln, reguliert sich die Gier fast wie von selbst. Zu lesen unter der Rubrik Kind+Kegel.Und bei Mensch+Technik wird ein Hauch von Hollywood gezeigt: Kameras für kreative Individualisten Fotoapparate, die filmen, und Videokameras, die fotografieren, gibt es schon lange. Doch entweder eignen sie sich besser zum Fotografieren oder zum Filmen. Die jüngste Generation der Systemkameras kann beides.Am Samstag ist wieder jede Seite lesenswert — viel Vergnügen.