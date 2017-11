Sport | Montag, 20. November 2017 Montag, 20. November 2017

SG Bettringen gelingt 36 : 24 -Erfolg über die SG Argental

Galerie (1 Bild)

Foto: zi

Nach einem enttäuschenden Saisonauftakt haben die Bettringer Damen mittlerweile einen kleinen Lauf: Mit einem klaren 36 : 24 -Heimsieg über die SG Argental holten sie die Punkte vier und fünf aus den letzten drei Partien und haben damit den Anschluss an die davor platzierten Teams wieder hergestellt.

3

2

7

3

5

10

14

7

20

20

13

21

Es war ein Erfolg, der zu keiner Zeit gefährdet war. Zwar erzielten die Gäste vom Bodensee den ersten Treffer und hielten während der ersten drei Minuten bis zum-Zwischenstand noch mit, doch im weiteren Verlauf hatte Argental der Bettringer Entschlossenheit im Angriff nichts entgegen zu setzen und auch die zuletzt so instabile SGB-​Defensive präsentierte sich in bester Verfassung. Bereits nach sieben Minuten lagen die Gastgeberinnen mitin Front. Und als Argental nach einer knappen Viertelstunde sogar mitin Rückstand geraten war, sah sich der Gästetrainer zur ersten Auszeit genötigt. Diese verpuffte allerdings völlig wirkungslos,stand es nachMinuten. Mit einem beruhigendenging es in die Kabinen.Mehr in der RZ am. November.