Schwäbisch Gmünd | Montag, 20. November 2017 Montag, 20. November 2017

Von großer Bedeutung: Gebäude Imhofstraße 9

Foto: nb

Von Anfang an war Dr. Simon Paulus vom Institut für Architekturgeschichte der Universität Stuttgart in die Bauuntersuchungen beim Gebäude Imhofstraße 9 eingebunden. Am Montag betrachtete er das Gebäude im Kontext jüdischer Siedlungstopographie im Mittelalter und beglückwünschte die Gmünder zu diesem historisch bedeutsamen Haus.

1638

Es waren viele Besucher, die in den Festsaal des Franziskaner kamen, um den Ergebnissen der Forschungsarbeit zu lauschen. Zunächst ging Dr. Paulus auf die einst städtebaulich sehr exponierte Lage des Gebäudes unterhalb des Königsturms ein, was sich unter anderem beim Betrachten einer Stadtansicht von M. Merian aus dem Jahrzeigt; „das Gebäude ragt aus dem Stadtbild hervor“. Über die spätere Nutzung und die jüdische Gemeinde, die hier zuletzt lebte, berichtet die Rems-​Zeitung in der Dienstagausgabe.