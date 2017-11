Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 21. November 2017 Dienstag, 21. November 2017

Alzheimer-​Demenz: Ein Lernprozess auch für Angehörige

Galerie (1 Bild)

Foto: nb

Vor kurzem gab es ihn wieder – diesen Moment, an dem Alfred Dening glaubte, von seiner Frau erkannt zu werden. Wie so oft saß er neben ihr und hat ihre Hand gehalten. Und ganz plötzlich hat sie begonnen, über seine Handfläche zu streicheln. Dass seine Frau Demenz hat, ist für Alfred Dening Alltag geworden, nachdenklich stimmt ihn die Erkrankung dennoch sehr oft.

67

Als sich vor acht Jahren die ersten Anzeichen einer Demenz zeigten, war Monika Dening mitJahren im Vergleich zu anderen Demenzerkrankten noch relativ jung. Immer öfter, so erinnert sich ihr Mann im Gespräch mit der RZ, sei es ihr schwer gefallen, sich in einer fremden Umgebung zu orientieren. Und auch anderes, was ihr viele Jahre lang lieb und wichtig war, bereitete nun weniger Freude. Vom Alltag, den Herausforderungen und den wertvollen Gesprächspartnern, die Hilfe boten in dieser Zeit, berichtet die Rems-​Zeitung in der Mittwochausgabe.