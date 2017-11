Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 21. November 2017 Dienstag, 21. November 2017

Christine Werner leitet Gmünder Amtsgericht

Foto: Daniel Paus

Vor knapp zwei Wochen wurde der bisherige Direktor des Amtsgerichts Schwäbisch Gmünd, Klaus Mayerhöffer, in den Ruhestand verabschiedet. Nun steht seine Nachfolge fest. Zum 1 . Dezember übernimmt Christine Werner die Position.

Werner istJahre alt und bislang (seit Dezember) Amtsgerichtsdirektorin in Heidenheim. Dort war sie bereits Mitte derer-​Jahre als Richterin tätig. Außerdem lagen mehrere weitere Stationen auf Werners juristischer Laufbahn: Die Staatsanwaltschaft in Ellwangen, das Amts– und das Landgericht in Ulm, das Oberlandesgericht Stuttgart und sogar – als wissenschaftliche Mitarbeiterin – das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Ausführlicher Bericht in der Mittwochs-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.