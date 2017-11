Sport | Donnerstag, 23. November 2017 Donnerstag, 23. November 2017

Hält die Waldstetter Siegesserie gegen Bad Boll an?

Dem TSGV Waldstetten steht das Landesliga-​Heimspiel gegen den auswärtsstarken TSV Bad Boll bevor. Der TSV konnte in den letzten drei Jahren in Waldstetten sieben Punkte ergattern. Vor einem Jahr konnte man im WFV-​Pokal sogar mit 4 : 1 in Waldstetten siegen. Dennoch übernimmt die Heimelf als Tabellenzweiter die Favoritenrolle. Anpfiff ist am Samstag um 14 . 30 Uhr.

Vor der Runde hätten es die Auguren wohl nicht für möglich gehalten, dass der FC Heiningen und der TSGV Waldstetten das Feld der Landesliga mit weitem Abstand anführen. Noch zwei Spieltage stehen dem TSGV bevor, ehe die Vorrunde endet und die Herbstmeisterschaft möglich ist. Mit einem Spiel weniger als der direkte Konkurrent Heiningen liegt der TSGV nur einen Punkt hinter diesem. UnglaublichePunkte konnten inPartien errungen werden. Nur Heiningen und der TSGV kommen für die Herbstmeisterschaft in Frage, weil der Verfolger und Aufstiegsfavorit TSV Weilheim als Tabellendritter nurPunkte aufweist.Nun kommt der TSV Bad Boll mit Kapitän und Ex-​TSGV-​Keeper Marc Scherrenbacher ins Waldstetter Stadion „Auf der Höhe“ am Samstag umUhr. Boll hat bisher eine eher durchwachsene Saison gespielt. Zuhause konnte man nur sieben Punkte in sieben Spielen erreichen. Auswärts sieht die Bilanz dagegen besser aus. Da sind es immerhin elf Zähler. Am vorletzten Spieltag erlebte das Team von Coach Benjamin Geiger beim starken SV Ebersbach eine Sternstunde. Die Gastgeber wurden dank einer starken Leistung mitbezwungen. Mit dem gleichem Elan wollte man am vergangenen Sonntag zuhause der TSG Hofherrnweiler beikommen. Aber der Gast von der Ostalb erwies sich als stärker und gewann mit. Allerdings fühlten sich die Hausherren vom Schiedsrichtergespann benachteiligt. Den ausführlichen Vorbericht lesen Sie in der RZ vom. November.