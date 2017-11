Sport | Donnerstag, 23. November 2017 Donnerstag, 23. November 2017

Timo Zimmer spielte einst bei der Normannia und kehrt mit dem TSV Essingen zurück

Foto: Schlipf

Timo Zimmer ist mit seinem Doppelpack am vergangenen Spieltag maßgeblich daran beteiligt gewesen, dass der Fußball-​Verbandsligist TSV Essingen den VfL Pfullingen mit 5 : 0 geschlagen und damit seinen Negativtrend vorerst gestoppt hat. Es waren zugleich die ersten beiden Treffer für seinen neuen Arbeitgeber, zu dem er im Sommer von der TSG Hofherrnweiler gewechselt war.

Doch Zimmer hat auch eine Vergangenheit beim FC Normannia Gmünd, dem kommenden Gegner der Essinger am Samstag (Uhr). Wie er die Situation vor dem Derby sieht und was er sich vorgenommen hat, verrät er im Interview mit Timo Lämmerhirt. „Mit Marvin Gnaase und Marius Nuding bin ich sehr gut befreundet. Wir haben auch eine eigene WhatsApp-​Gruppe, in der wir uns dann auch bezogen auf die Spiele immer wieder austauschen oder uns zu Toren beglückwünschen“, beantwortet Zimmer die Frage, zu welchen Normannia-​Spielern noch Kontakt besteht. Über den FC Normannia sagt Timo Zimmer: „Ich habe die Normannia bei einem Vorbereitungsturnier gesehen und schon da hat man gemerkt, dass sich dort etwas bewegt. Ich glaube, dass Trainer Holger Traub dort wirklich gute Arbeit leistet. Die Gmünder sind vor allem sehr stabil in der Abwehr, was in der Verbandsliga die halbe Miete ist. Die gewinnen ein Spiel auch mal, während wir immer gefühlt vier bis fünf Tore schießen müssen, wenn wir gewinnen wollen. Wir haben uns darauf vorbereitet, eine stabile Abwehr knacken zu müssen.“ Mehr dazu in der RZ vom. November.