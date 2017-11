Schwäbisch Gmünd | Freitag, 24. November 2017 Freitag, 24. November 2017

Christian Lange warnt vor der Fixierung auf eine große Koalition

In der SPD mehren sich die Stimmen, eine große Koalition nicht mehr kategorisch abzulehnen. Die baden-​württembergische Landesvorsitzende Leni Breymaier plädiert ebenso wie Staatssekretär Christian Lange für eine Mitgliederbefragung. Doch der Wahlkreisabgeordnete warnt davor, sich auf eine große Koalition zu fixieren.

Schon am Wahlabend im September kam von der SPD die unmissverständliche Aussage, dass die Sozialdemokraten nicht mehr für eine große Koalition zur Verfügung stehen. Nachdem die Jamaika-​Variante aber nun vom Tisch ist, erhebt sich nun die Frage, dies vielleicht doch die bessere Alternative zu Neuwahlen wäre. MdB Christian Lange, hat dazu auf Nachfrage der Rems-​Zeitung Stellung bezogen. Wie er die Situation beurteilt und warum er Neuwahlen für nicht zielführend hält, steht am. November in der Rems-​Zeitung!