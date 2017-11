Sport | Freitag, 24. November 2017 Freitag, 24. November 2017

Verleihung der DFB-​Ehrenamtspreise

Der Gmünder Prediger sorgte für einen würdigen Rahmen, um beim Ehrungsabend des Fußballbezirks Kocher/​Rems besonders verdiente ehrenamtliche Vereinsmitarbeiter mit den DFB-​Ehrenamtspreisen auszuzeichnen.

Beim Vereinsehrenamtspreis des Württembergischen Fußballverbandes, den sich im Vorjahr die SG Bettringen verdient hatte, gingen die „Gmünder“ Vereine heuer leer aus. Der WFV-​Verbandsvorstand Jörg Kindermann zeichnete die SF Rosenberg, die DJK Stödtlen und den SV Elchingen aus. Nach der Begrüßung durch den Ehrenamtsbeauftragten des Bezirks Kocher/​Rems, Hans-​Georg Maier, hob Landrat Klaus Pavel das ehrenamtliche Engagement der anwesenden Vereinsmitarbeiter hervor: „Vereine sorgen für soziale Stabilität. Das Ehrenamt hält die Gesellschaft zusammen. Deshalb ist dieser Termin ein ganz wichtiger.“ Der Sportbürgermeister der Stadt Schwäbisch Gmünd, Joachim Bläse, freute sich besonders, dass dieser Ehrungsabend in der „Hochburg des Ehrenamts“ stattfand. „Das klassische Ehrenamt funktioniert seitJahren. Was Sie Tag für Tag alle leisten, ist sensationell und verdient seine Anerkennung.“„Was wären wir alle ohne den Fußball?“, fragte der Vorstandsvorsitzende der Kreissparkasse Ostalb, Andreas Götz, in die Runde. „Die Fußballbegeisterung treibt uns um und ihr Engagement für den Fußball ist nicht selbstverständlich.“ An fünf Ehrenamtliche aus dem Altkreis Schwäbisch Gmünd wurde der DFB-​Ehrenamtspreisverliehen. Was Laudator Hans-​Georg Maier über Hubert Barth (FC Bargau), Joachim Schrauf (TSV Ruppertshofen), Norbert Stippel (TSGV Waldstetten), Sarah Frey (FC Normannia Gmünd) und Peter Lang (TV Heuchlingen) gesagt hat, steht in der RZ vom. November.