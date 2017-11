Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 26. November 2017 Sonntag, 26. November 2017

Verein Staufersaga: Markteröffnung unterm Regenschirm

Galerie (5 Bilder)

Fotos: edk

Das ist traurig: Auch die Eröffnung des Mittelaltermarktes im Rahmen des Gmünder Weihnachtsmarktes litt unter dem Miefwetter und fand am Samstag sozusagen unterm Regenschirm statt.

Schon bei der Gesamteröffnung des Weihnachtsmarktes am Vorabend hatte es geregnet. Dennoch glänzte der Staufersaga-​Markt dann am Samstag dem trüben Wetter zum Trotz mit seinen Kostümen und besonderen Darbietungen. Der Verein Staufersaga macht damit den Gmünder Adventsmarkt einzigartig. Bürgermeister Dr. Joachim Bläse zog in seiner Eröffnungssprache den Hut vor diesem bürgerschaftlichen Engagement, das bei dieser Gelegenheit erneut in die Pflege der Stadthistorie und des beschaulichen Miteinanders der Bürger und Besucher Gmünds eingebracht wird. Mehr über die Eröffnung des Staufermarkts am Montag in der Rems-​Zeitung.