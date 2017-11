Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 29. November 2017 Mittwoch, 29. November 2017

CityCenter: Umbauphase nach Kaufland-​Auszug

Für das Einkaufszentrum CityCenter im Herzen der Stauferstadt, größtes seiner Art in der Region, zeichnet sich eine größere Umbauphase ab, wenn 2019 die Firma Kaufland diesen Standort verlässt.

Die beiden Geschäftsführer des Einkaufszentrums bezeihungsweise der SWG Objektgesellschaft, Bernd Schmitt und Mira Nowak, informierten am Mittwoch über die Zukunftspläne. Die wichtigste Nachricht: Auch nach dem bereits angekündigten Abschied von Kaufland (im November) wird es im CityCenter einenQuadratmeter großen Lebensmittelmarkt geben. Gleichzeitig wird damit aber auch umfangreiche Umbauphase mit einer Neustrukturierung der Verkaufsflächen und einer neuen Zugangssituation für das Basement eingeläutet. Zudem: Das frühere Möbelhaus Bildstein am Höferlesbach soll für eine Erweiterung des CityCenter abgerissen werden. Mehr zu den Zukunftsplänen am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.