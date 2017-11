Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 29. November 2017 Mittwoch, 29. November 2017

Neue Skulpturen, neuer Remstal-​Radweg

Die Remstal Gartenschau 2019 wird um ein weiteres spannendes Kunstprojekt erweitert: Land-​Art-​Künstler David Klopp aus Winterbach entwirft für die Gartenschau-​Kommunen einzigartige Skulpturen. „Lebendige Kunstwerke“ nennt der 33 -​Jährige seine Objekte, die aus Holz oder Weide gemacht sind und mitten in der Natur stehen.

Am Dienstag stellte der Künstler den (Ober-)Bürgermeistern bei der Gesellschafterversammlung seine Arbeit vor und erhielt viel Lob und Zustimmung. „David Klopp mit seiner Naturkunst passt einfach perfekt zu uns, denn wir wollen den Menschen die Natur wieder näher bringen. Dafür machen wir die Rems erlebbar, planen viele Renaturierungsmaßnahmen und können mit diesen Skulpturen weitere Akzente setzen“, sagte Thorsten Englert, Geschäftsführer der Remstal GartenschauGmbH bei der Pressekonferenz in Remseck/​Neckar.Ebenfalls beschlossen wurde die Umbenennung der Remstal-​Radroute in den Remstal-​Radweg. Die Namensänderung geht einher mit der Streckenerweiterung, die für die Gartenschau vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-​Club vorgenommen wird. Weitere Neuigkeiten findet man am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.