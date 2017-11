Schwäbisch Gmünd | Freitag, 03. November 2017 Freitag, 03. November 2017

„Patchwork & Quilt“ im Franziskaner

Fotos: gbr

„Patchwork & Quilt“ heißt die große Ausstellung, die am 3 . November im Saal des Franziskaner eröffnet wurde und noch bis 6 . November zu sehen ist. Veranstalter ist die Gruppe „Kapitelsquilter“, die seit vielen Jahren aus kleinen Stoffresten echte Kunstwerke entstehen lässt und damit soziale Projekte unterstützt.

Walpurga Weinmann – „Chefin“ jener Frauengruppe, die sich zur Herstellung der Arbeiten im Kapitelshaus am Münsterplatz trifft – adressierte bei der Vernissage nicht zuletzt an alle Mitwirkenden einen herzlichen Dank. Ute Bundschuh oblag es, in einem kurzweiligen Vortrag die Kunst des Quiltens und der Patchwork-​Arbeiten zu beleuchten. Was sie über diese uralte und internationale Handarbeitstradition zu erzählen hatte und wer vom Verkaufserlös profitiert steht am. November in der Rems-​Zeitung!