Sport | Donnerstag, 30. November 2017 Donnerstag, 30. November 2017

Erstes Rückrundenspiel für den FCN gegen Ehingen

Galerie (1 Bild)

Foto: edk

Die 1 : 4 -Niederlage am ersten Spieltag in Ehingen haben die Normannen immer noch nicht komplett verarbeiten können. „Es war eine heftige Packung. Wir befanden uns noch im Saisonaufbau und die Klatsche tat weh. Nun wollen wir im Rückspiel Revanche nehmen“, erklärt Holger Traub, Trainer des FC Normannia Gmünd. Anpfiff der Partie FCN gegen Ehingen ist am Samstag um 14 Uhr auf dem Kunstrasen.

26

15

2

0

2

0

1

4

1

Punkte nachSpieltagen und Platz vier – diese Hinrundenbilanz des FC Normannia Gmünd hätten vor der Saison und nach dem schlechten Saisonstart nur die wenigsten Fußballexperten den Gmündern in der Verbandsliga zugetraut. Auch das Ostalbderby gegen den TSV Essingen bestätigte noch einmal, dass sich der FCN sehr gut entwickelt hat. „Wir habengeführt. Danach ging es nur noch um das Ergebnis. Da ist mir der Ballbesitz nicht mehr wichtig. Viel wichtiger war, dass wir keine Großchance nach demmehr zugelassen haben“, äußert sich Holger Traub selbstbewusst.Nun folgt am kommenden Samstag bereits das erste Rückrundenspiel, erneut vor heimischer Kulisse, gegen den Aufsteiger SSV Ehingen-​Süd. Und genau darin liegt die besondere Würze. Die Normannen haben in dieser Runde noch gegen keinen Aufsteiger gewonnen und dasaus dem Hinspiel ist nicht vergessen: „Wir wollen ganz klar Revanche nehmen. Es steckt sicher kein Hass in unseren Köpfen, aber wir alle wissen, dass wir etwas gutzumachen haben“, so Traub. Man wüsste schon genau, was für eine Ehinger Mannschaft in den Gmünder Schwerzer komme. „Wir haben sie letzte Woche noch einmal beobachtet. Die Details werde ich sicher nicht verraten, aber wir kennen die Schwächen und wollen unbedingt gewinnen“, sagt der Gmünder Coach.Mehr in der RZ am. Dezember.