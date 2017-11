Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 05. November 2017 Sonntag, 05. November 2017

Jubiläumsfeier der St. Leonhardskirche Hussenhofen

Galerie (7 Bilder)

Fotos: Gerhard Nesper

Nicht nur das 50-​jährige Bestehen der katholischen Kirche St. Leonhard feierte die Kirchengemeinde in Hussenhofen am Sonntag, sondern auch das Patrozinium, also das Hochfest des Heiligen Leonhard, dem die Kirche geweiht und dessen Schutzherrschaft sie unterstellt ist.

Im voll besetzten Gotteshaus erinnerte Pfarrer Johannes Waldenmaier in seiner Festpredigt an den Weihgottesdienst im Juli 1967, in dem Bischof Wolfgang Sedlmeier die neue Kirche der Gemeinde als künftige Pfarrkirche übergab. Haussammlungen und Bettelpredigten vom damaligen Pfarrer Bantle zur Finanzierung, zahlreiche Arbeitseinsätze und die großzügige Überlassung von privatem landwirtschaftlichem Grund sei Basis gewesen für den Bau der Kirche. Erstaunlich sei gewesen, dass das Gotteshaus bei der Einweihung schon fast bezahlt war. Wie damals sei die Kirchengemeinde auch heute noch mit einer Baustelle vergleichbar: so manches sei unaufgeräumt oder nur halbfertig, bei vielen Dingen müsse noch Hand angelegt werden und manchmal ginge es auch laut zu. Aber anders wie auf einer normalen Baustelle sei hier das Betreten nicht verboten, ganz im Gegenteil, Eltern mit Kindern, ja alle Leute, seien willkommen.

Was sonst noch gesprochen wurde und was in dem neu erschienenen Buch über die St. Leonhardskirche so alles steht kann man in der Montagsausgabe der Remszeitung nachlesen.