TV Wetzgau: Mit einer Gala zurück ins Oberhaus

Um genau 20 . 21 Uhr gab es am Samstagabend in der mit 1200 Zuschauern ausverkauften Gmünder Großsporthalle kein Halten mehr, als nach der letzten Reckübung der direkte Wiederaufstieg in die 1 . Bundesliga des TV Wetzgau perfekt war. Mit einem souveränen 69 : 15 im Aufstiegsfinale gegen Singen setzte das Team von Paul Schneider einer grandiosen Saison die Krone auf.

„Ja doch, ein bisschen“, beantwortete Paul Schneider unmittelbar vor Wettkampfbeginn gegen den Stadtturnverein Singen die Frage von Moderator Helmut Kehl, ob er denn nervös sei. Das Duell um den Aufstieg in die. Bundesliga war der finale Höhepunkt des Tages, denn zuvor war es in der Gmünder Großsporthalle schon um die Aufstiege in die. und. Liga gegangen. Die Zweitliga-​Zugehörigkeit sicherten sich Eintracht Frankfurt durch eingegen die TG Hanauerland und der TV Großen-​Linden (gegen den VfL Kirchheim/​Teck). Doch auch die Kirchheimer turnen in der nächsten Saison in der. Liga, weil sie vom Rückzug des TV Herbolzheim profitieren. Am Vormittag hatten sieben Mannschaften um den Aufstieg in oder den Verbleib in der. Liga gekämpft, der MTV Ludwigsburg hatte sich vor dem TV Isselhors, dem TSV Unterföhring und der USC München durchgesetzt.Unter den Augen des Wetzgauer Turnpapstes Otto Baur („Ich freue mich, dass Paul Schneider das weiterführt, was ich angefangen habe“) begann das Aufstiegsfinale zwischen dem TV Wetzgau und dem Stadtturnverein Singen am Boden mit jubelnden Gästen. Christian Dehm besiegte das TVW-​Nachwuchstalent Frederick Knaus knapp und brachte den Meister der. Bundesliga Süd mitin Front. Doch nur zwei Duelle später führte der TV Wetzgau dank Helge Liebrich und Bart Deurloo prompt mit, ehe Julius Riedel das Nachsehen hatte gegen den schweizerischen Nationalturner Marco Walter, der aufverkürzen konnte. Den ausführlichen Wettkampfbericht und Stimmen zum direkten Wiederaufstieg der Kunstturner des TV Wetzgau lesen Sie in der RZ vom. Dezember.