Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 13. Dezember 2017 Mittwoch, 13. Dezember 2017

Der Wunsch: Eine Orgel, die Generationen hält

Galerie (1 Bild)

Foto: edk

Die Töne klingen perfekt, die gute Akustik im Kirchenraum tut ihr übriges dazu. Doch der Klang trügt. Was der evangelische Gesamtkirchengemeinderat bereits vor zwei Jahren beschlossen hat, kann nun nicht mehr länger aufgeschoben werden: Die Orgel in der Augustinuskirche muss erneuert werden.

150

000

200

000

460

000

700

000

Der Grundstock in Höhe vonEuro steht bereits, weitereEuro müssen aufgebracht werden, ehe erste Angebote für die neue Orgel eingeholt werden können. Und in Auftrag gegeben werden kann die Orgel erst, wenn mitEuro zwei Drittel der Bausumme erreicht sind. Gerechnet wird mit Gesamtkosten in Höhe vonEuro.