Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 19. Dezember 2017 Dienstag, 19. Dezember 2017

Weihnachtsgeschäft: Großer Umsatz bleibt aus

Galerie (1 Bild)

Foto: nb

So richtig in die Gänge kommt das Weihnachtsgeschäft in der Gmünder Innenstadt nicht. Viele Einzelhändler sprechen von einer deutlich geringeren Frequenz im Vergleich zum Vorjahr. Zufrieden äußern sich einige dennoch. Die Hoffnung ruht auf den Tagen vor dem Fest, wo der Umsatz erfahrungsgemäß nochmals ein wenig angekurbelt wird.

Jürgen Hees, stellvertretender Filialleiter bei der Buchhandlung Osiander, zeigt sich „verhalten optimistisch“ und fügt hinzu: „Zufrieden ist man nie.“ Dass das Weihnachtsfest bevorsteht, war hier erstmals am vergangenen Samstag so richtig spürbar. Viele Händler rechnen damit, dass der Umsatz in den kommenden Tagen noch ansteigt. Auch die Tage nach Weihnachten sind oftmals richtig gut fürs Geschäft. Warum, das steht am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.