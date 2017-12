Sport | Dienstag, 26. Dezember 2017 Dienstag, 26. Dezember 2017

Turnerinnen des TV Wetzgau steigen in Regionalliga auf

Galerie (1 Bild)

Foto: pr

Die Damen des TV Wetzgau haben sich nach erfolgreichen Wettkämpfen in der Oberliga des Schwäbischen Turnerbundes erneut der Relegation für die Regionalliga gestellt. Obwohl man ersatzgeschwächt antreten musste, ging man zuversichtlich in den Aufstiegswettkampf zur Regionalliga in Ludwigsburg-​Hoheneck.

Die Riege des TV Wetzgau musste auf routinierte Turnerinnen verzichten. Sowohl Verena Ofner und Vanessa Pradel, die verletzungsbedingt ausfielen, als auch Jana Hänger, die aufgrund ihres Studiums zu wenig Trainingsmöglichkeiten hatte, mussten ersetzt werden. Die Wetzgauer Damen nahmen die Herausforderung trotzdem an und turnten gegen starke Mannschaften aus ganz Deutschland teilweise mit ausländischen Turnerinnen.Durch eine hohe Ausgeglichenheit und vor allem einen vorbildlichen Teamgeist brachten Nicole Kornhaas, Nicola Riede, Ann-​Kathrin Mohr, Sarah Mohr, Verena Schoch und Mia Niederberger das TVW-​Team auf Erfolgskurs. Der Grundstein gelang gleich am ersten Gerät, dem Boden. Durch schön choreografierte Bodenküren erzielten Verena Schoch, Nicole Kornhaas, Mia Niederbergerund Sarah MohrPunkte.Am Sprung zeigten alle Turnerinnen den schwierigen Tsukahara-​Sprung, eine Radwende mit Salto rückwärts, und schnitten als viertbestes Team ab. Beste TVW-​Akteurin war Mia Niederberger (Punkte), was die Höchstnote aller teilnehmenden Turnerinnen bedeutete. Weitere Sicherheit brachten die etablierten Vierkämpferinnen Nicole Kornhaas (), Verena Schoch () und Ann-​Kathrin Mohr ().Trotz leichter Nervosität am Barren zeigte das Wetzgauer Team mit Ann-​Kathrin Mohr, Kornhaas, Riede und Schoch eine geschlossene Mannschaftsleistung. Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der RZ vom. Dezember.