Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 03. Dezember 2017

Evangelische Kirchengemeinden feiern Fusion

Foto: dw

Sonntagfrüh beim Gottesdienst in der Augustinuskirche: ein geschlossener Kreis um den Taufstein, Hände, die ineinander greifen, Pfarrer und Kirchenvertreter stehen da gemeinsam. Sie tun dies als Sinnbild für die neue Evangelische Kirchengemeinde in Schwäbisch Gmünd, deren Fusion am Sonntag gefeiert wurde, in dem Wunsch aus den Kirchengemeinden Augustinus, Martin-​Luther, Arche, Johannes und Brücke eine Einheit zu schaffen.

In den Fürbitten kommt zum Ausdruck, was da geschehen soll, nämlich das was diese Kirchengemeinden ausmacht, zusammenzubringen mit dem, was die anderen sind. Seit dem. November ist diese Fusion beschlossene Sache und Pfarrer Günter Wagner bat in seiner Begrüßung die Gemeindemitglieder im voll besetzten Gotteshaus um das Vertrauen für die neue Gemeinschaft, „Wir können Eins werden, denn bei Gott sind wir schon Eins“. Auch ein Rückblick emotionaler Art und ein Vorausblick bildeten die Umrahmung des feierlichen Gottesdienstes, über den die Rems-​Zeitung in der Montagausgabe berichtet.