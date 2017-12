Schwäbisch Gmünd | Montag, 04. Dezember 2017 Montag, 04. Dezember 2017

Adventsserie: Türchenöffnung zum sagenhaften Salvator-​Geheimgang nach Lorch

Unsterblich ist die Legende von einem unterirdischen Geheimgang, der zehn Kilometer weit vom St. Salvator bis ins Kloster Lorch führen soll. Im Rahmen der Adventsserie „Wir öffnen Türen“ geht die Rems-​Zeitung dieser Sage nach.

Generationen von Gmündern sind schon als Kinder mit dem Fingerzeig ihrer Eltern auf eine geheimnisvolle Holztüre in der unteren Felsenkapelle des St. Salvator aufgewachsen und konfrontiert worden: Dies sei der Zugang zum unterirdischen Geheimgang nach Lorch. Wir haben für unsere Adventsserie auch diese normalerweise verschlossene Türe öffnen dürfen. Was die Gmünder Heimatzeitung dahinter gefunden hat, das steht am Dienstag in der Rems-​Zeitung.