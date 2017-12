Schwäbisch Gmünd | Montag, 04. Dezember 2017 Montag, 04. Dezember 2017

Bewerbungsfrist für Integrationsbeirat endet in wenigen Wochen

Galerie (1 Bild)

Foto: gbr

Am 8 . Januar läuft die Bewerbungsfrist für die Neubesetzung des Gmünder Integrationsbeirats ab; die Besetzung erfolgt am 21 . März und die konstituierende Sitzung ist für April terminiert.

4

5

Nur zehn der bisherigen Repräsentanten verschiedener Nationalitäten beziehungsweise Migrantengruppen haben sich bereit erklärt, weiterhin in diesem Gremium dabei zu sein. Deshalb appellierte Dr. Joachim Bläse, der am. Dezember stellvertretend für OB Arnold in Räumen der italienischen Kirchengemeinde die Beiratssitzung leitete, alle Mitglieder sollen nach möglichen Kandidaten schauen. Neben den allgemeinen Zugangsvoraussetzungen ist es nach Dr. Bläses Worten besonders wichtig, dass Integrationsbeiräte gut vernetzt sind und deshalb auch als Multiplikatoren wirken sowie Wünsche von Migranten in die Arbeit des Gremiums einbringen können. Mehr über die Sitzung und die Arbeit des Integrationsbeirats steht in der Rems-​Zeitung vom. Dezember.