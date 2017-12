Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 05. Dezember 2017 Dienstag, 05. Dezember 2017

Ehrenamt ist keine Frage des Alters

Galerie (1 Bild)

Foto: gbr

Ehrenamt – das ist doch was für Rentner, die den ganzen Tag Zeit haben? Ein klares Vorurteil, wie Oberbürgermeister Richard Arnold am Weltehrenamtstag bei einer Feierstunde im Prediger hervor hob. Gewürdigt wurden Menschen, die jünger als 30 sind und sich trotz Schule, Ausbildung oder Beruf sehr stark im Ehrenamt einbringen.

Seitgebe es diesen Internationalen Tag, der weltweit die Ehrenamtlichen in den Blickpunkt rücken soll. Darauf, dass es in Gmünd offensichtlich ganz besonders viele Ehrenamtliche gibt, ist OB Arnold sichtlich stolz. Ehrenamt sei etwas, das viele schon von Kindesbeinen erleben und so in das unentgeltliche Engagement zugunsten von anderen buchstäblich hineinwachsen. „Das ist ein großes Glück für Gmünd, denn auf diese Weise wird sehr Vieles geleistet, was sonst nicht leistbar wäre!“ Wer geehrt wurde und was dieses Engagement für Gmünd bedeutet, steht in der Rems-​Zeitung vom. Dezember.