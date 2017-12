Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 06. Dezember 2017 Mittwoch, 06. Dezember 2017

Späte Information, Remstalgartenschau und Sonnenhügel-​Vorschläge

Das war am Mittwoch keine „Arbeitssitzung“, in der der Bau– und Umweltausschuss des Gemeinderat noch schnell vor Weihnachten ein paar Themen abhakte. Es begann mit dem fraktionsübergreifenden Ärger über eine viel zu späte Übermittlung der Sitzungsvorlagen. Danach ging es um die Remstal-​Gartenschau und um Investoren-​Vorschläge für die Neubebauung des Hardt-​Kasernen-​Areals.

Angesichts der Tragweite dieser Themen monierten alle Fraktionen, dass das Paket mit umfangreichen Informationen zum Teil erst am Sitzungstag vorgelegt wurde. So könne man sich nun wirklich nicht vorbereiten. Bezüglich der Investitionsplanung für die Remstalgartenschau ging es um die Bereiche Leonhardsfriedhof, Via Sacra, Zeiselberg sowie Ost– und Weststadt. Und ums „Stöckle“-Verkehrskonzept, das in absehbarer Zeit nicht umgesetzt werden kann. Details zu diesen Themen stehen am. Dezember in der Rems-​Zeitung.