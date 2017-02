Sport | Donnerstag, 23. Februar 2017 Donnerstag, 23. Februar 2017

Carina Vogt in der WM-​Qualifikation top

Galerie (1 Bild)

93 Meter in der Qualifikation mit kürzerem Anlauf bedeuten WM-​Spitze in der Gruppe der vorqualifizierten Skispringerinnen für Carina Vogt. Die Athletin des SC Degenfeld sprang damit auch weiter als die große Favoritin Sara Takanashi aus Japan. „Wir haben mehrere Medaillenchancen. Auch Svenja Würth und Katharina Althaus sind ganz vorne dabei“, bestätigte Bundestrainer Andreas Bauer.

Die besten zehn Skispringerinnen der Welt mussten sich zwar nicht für das Einzelspringen der Damen bei der Weltmeisterschaft in Lathi (Finnland) qualifizieren, aber sie nutzten diese Gelegenheit als Feinschliff und letzten Trainingssprung. „Mit 93 Metern hat Carina Vogt in der Top-​Gruppe den weitesten Sprung gestanden. Sie hat gemerkt, dass die Anfahrtsposition nun passt und beim Einzelspringen am Freitag eine Medaille möglich ist. Der Wind kann zwei bis drei Meter in die eine oder andere Richtung ausmachen, hier benötigt man eben auch ein wenig Glück“, so der Bundestrainer. Insgesamt haben sich alle fünf deutschen Skispringerinnen für den WM-​Wettkampf qualifiziert.

Mehr in der RZ am 24. Februar.