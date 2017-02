Schwäbisch Gmünd | Freitag, 03. Februar 2017 Freitag, 03. Februar 2017

Wochenende: Einsalzen und Einfrieren

Galerie (1 Bild)

Einlegen und Einsalzen wird auch in der Spitzengastronomie immer beliebter. Die uralte Technik der Fermentation ist wieder modern. Unter dem Motto „Gut gegärt“ befasst sich unsere Wochenendeausgabe mit diesem Thema.

Die USA gelten hierzulande eigentlich als „Land of the Free“. Das wird bei all den Wüsten und Wellen noch einige Zeit so bleiben. Da kann Trump verbieten, was er will. Unser heutiger große Reiseteil (10 Seiten) hat Amerika als Schwerpunktthema. Dazu wie immer die Rätsel– und Comic-​Seiten, und in der Rubrik Mensch und Technik vermitteln wir einen Einblick in die Entwicklung moderner Antriebe.

Also am Samstag 20 lesenswerte Seiten „Wochenende“. Gute Unterhaltung.