Kletterer Max Kleesattel kommt bei den Süddeutschen ins Finale

Foto: privat

Auf einer Messe in München fand die süddeutsche Meisterschaft mit paralleler Wertung zur baden-​württembergischen Meisterschaft im Bouldern statt. Die auf der Messe sehr zahlreichen Besucher erlebten einen langen und sehr spannenden Wettkampf auf Topniveau.

Für den DAV Schwäbisch Gmünd gingen hier Max Kleesattel und Kim Marschner an den Start. Am Ende dieses langen Wettkampftages standen dann die Platzierungen der Gmünder Athleten fest. Bei den süddeutschen Meisterschaften belegte Max Kleesattel den sehr guten sechsten Platz und Kim Marschner kam auf Platz neun. Bei der Wertung zur baden-​württembergischen Meisterschaft landete Max auf Platz vier und Kim auf Rang fünf. Mit dieser Leistung haben sich beide Gmünder Athleten für die deutsche Meisterschaft 2017, die in Berlin stattfindet, qualifiziert.



