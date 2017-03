Schwäbisch Gmünd | Freitag, 10. März 2017 Freitag, 10. März 2017

24 . Internationales Kinderkinofestival Schwäbisch Gmünd „Starke Mädchen, clevere Jungs“

Galerie (1 Bild)

Foto: bt

Die einen interessieren sich für Stars wie Reiner Schöne. Andere finden Europa– oder Deutschlandpremieren im Gmünder Kino spektakulär. Freunde des Kinderkinofestivals aber wollen nur eines wissen: Welche Filme sind vom 23 . bis 26 . März zu sehen. Längst ist es nicht mehr nur Jungvolk, das sich fürs Kikife begeistert.

Der neu geschaffene Festival-​Preis ist gleichzeitig schmuckes Einhorn und K (wie Kinderkino). Aber nicht deshalb wird das Gmünder Kikife mit jedem Jahr interessanter für die Fachwelt: Hier trifft man sich, hier werden Filmprojekte auf den Weg gebracht, hier wird an jedem einzelnen Programmpunkt die Liebe der Festivalleitung zum Kinder– und Jugendfilm spürbar. Insgesamt 19 teils mehrfach prämierte Filmproduktionen werden gezeigt, vielfach mit allem, was gutes Kino ausmacht: Sie lassen träumen, garantieren Abenteuer und Spannung, anspruchsvolle Unterhaltung und ganz viel Spaß.

Unter denen, die die ganze Zeit über dabei sind, ist Schauspieler und Synchronsprecher Reiner Schöne. Er war Esoqq in „Raumschiff Enterprise — Das nächste Jahrhundert“, spielte mit Clint Eastwood und Kris Kristofferson, war in (T-)Raumschiff Surprise der mit der Nase sowie unter anderem auch in Rosamunde Pilcher-​Verfilmungen zu sehen. Vor allem aber ist er einer der bekanntesten deutschen Synchronsprecher: Two and a Half Men und The Big Bang Theory sind zu nennen, aber auch Darth Vader.

In ihrer Ausgabe vom 11. März stellt die Rems-​Zeitung die Workshops vor, die Beiträge, die Wettbewerbe, auch den Film „Stationspiraten“, bei dem sämtliche Einnahmen verdoppelt und dem Förderverein Onkologie gespendet werden.



Digital als Ausgabe-PDF oder klassisch mit Trägerzustellung: Testen Sie die Rems-Zeitung 10 Tage kostenlos und unverbindlich!