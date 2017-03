Schwäbisch Gmünd | Freitag, 24. März 2017 Freitag, 24. März 2017

Reportage: Altkleidersammlung und Textilverwertung

Galerie (1 Bild)

Foto: smm

Wir kennen sie alle: die Altkleidercontainer an den Straßenrändern im Altkreis Gmünd. Doch was passiert eigentlich mit dem gesammelten Material? Die Rems-​Zeitung ist dem in ihrer Samstags-​Reportage einmal nachgegangen.

Wir haben uns mit dem Geschäftsführer des DRK –Kreisverbandes Schwäbisch Gmünd, Bruno Bieser, mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie mit Andreas Pfeifer, Stadtbeauftragter beim Malteser Hilfsdienst in Gmünd, unterhalten und Interessantes erfahren. Mehr in der Rems-​Zeitung am Samstag, 25. März.









