Gmünder Großsporthalle erhält Sanierungszuschuss von 566 000 Euro

MdL Stefan Scheffold konnte der Stadt im Verlauf noch pünktlich zu Ostern eine sehr erfreuliche Nachricht übermitteln: die Großsporthalle in der Katharinenstraße kann begonnen werden zu sanieren.

Das Land stellt der Stadt aus den Mitteln des Sportstättenbau den beantragten Zuschuss in Höhe vonEuro zur Verfügung. Um die Sanierung der Großsporthalle hatte es ein langes Ringen gegeben. Zuletzt war dieses Thema auch Inhalt eines Gesprächs mit Innenminister Thomas Strobel, das MdL Stefan Scheffold und OB Richard Arnold geführt hatten. Bereits im Jahrundwar die Sanierungsbedürftigkeit festgestellt und beantragt worden.Im Jahrkam dann das furchtbare Unwetter in Schwäbisch Gmünd dazwischen und hat für eine Überflutung der unteren Bereiche gesorgt.„Die dadurch ausgelöste Dringlichkeit war jetzt der Hintergrund, warum wir in der Förderung vorgezogen werden konnten und bereits in die Förderung aufgenommen wurden. Gute Sportförderung braucht moderne Sportanlagen. Davon profitieren Schulsport und Vereinssport gleichermaßen,“ so Stefan Scheffold. Auch das Dach der Großsporthalle soll saniert werden. Dafür laufen bereits die Anträge und aus Mitteln des Ausgleichsstocks können hier zu einem späteren Zeitpunkt weitere Fördergelder hinzukommen.OB Richard Arnold und Bürgermeister Joachim Bläse zeigten sich erfreut und erleichtert über diese sehr erfreuliche Nachricht kurz vor Ostern. „Dieses Thema war uns sehr wichtig und wir sind dankbar, dass die Sanierung jetzt bald angegangen werden kann“, so die obersten Vertreter der Stadt Schwäbisch Gmünd.