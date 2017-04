Sport | Dienstag, 18. April 2017 Dienstag, 18. April 2017

Fußball, Kreisliga B, Staffel I: TSV Großdeinbach souverän

Galerie (1 Bild)

Foto: edk

Zehn Tore konnte der FC Spraitbach daheim gegen den Tabellenletzten FC Alfdorf einfahren. Die Torlaune war groß an diesem Tag. Auch der TSV Großdeinbach feiert drei Punkte.

SF Lorch II – Mögglingen IIZwar gingen beide Mannschaften mit einemin die Halbzeit, in der zweiten Spielhälfte konnte aber Lorch auftrumpfen. Hirsch war mit einem Viererpack in guter Form.Tore:Hasani (.),Hirsch (.),Wahl (.),Hirsch (.,.,.)FC Ermis – TürkgücüDie beiden Gmünder Vereine begegneten sich in einem hektischen, aber auch fairen Spiel auf Augenhöhe. Der Platz war äußerst schlecht bespielbar, damit hatten der FC Ermis sowie der TSK Türkgücü Gmünd ihre Probleme. Das Remis ging völlig in Ordnung.Tore:Colletti (.),Kelmendi (.),Calabrese (.),Kiraz (.)FC Spraitbach – AlfdorfIn einem extrem torreichen Spiel ging der FC Spraitbach als klarer Gewinner vom Platz. Es hätten sogar noch mehrere Tore fallen können. Die Begegnung richtete sich ausschließlich auf ein Tor aus. Sechs Tore sind den Wengert-​Brüdern gutzuschreiben.Tore:D. Wengert (.),Schmid (.),Horlacher (.,.),Y. Wengert (.)Fuchs (.),Y. Wengert (.),D. Wengert (.,.,.)TV Lindach – Herlikofen IIDer TV Lindach ging nach fünf Minuten schon in Führung. In der zweiten Halbzeit verschoss die Zweite des TV Herlikofen einen Elfmeter.Tore:Niedermann (.),Kientz (.),Franik (.),Schrauf (.),Kientz (.)TV Weiler – GschwendEine große Chance in der ersten Minute blieb von Weiler ungenutzt. Im Gegenzug spielte Gschwend seine Gegner aus und markierte die Führung. Mehrere Möglichkeiten nutzten die Gastgeber nicht. Der verdiente Ausgleich fiel jedoch in der. Minute.Tore:Antz (.),Peischl (.)Durlangen – TSB Gmünd IIDie Gäste des TSB hielten gut mit, hätten auch einen Punkt verdient gehabt. Doch der FC Durlangen hatte den besseren Riecher und machte die Tore. Yurdakul brachte mit seinen Treffern den Club auf die sichere Seite. Die drei Punkte bleiben bei den Gastgebern.Tore:Drimus (.),Yurdakul (.,.)Rechberg – GroßdeinbachDer TSGV setzte wenige Akzente. Die Tore fielen ausschließlich durch Standards. Dasnach einem Eckball, dasdurch einen Foulelfmeter. In der. hatte der TSV Großdeinbach nochmal die Chance, durch einen Foulelfmeter das Ergebnis zu verkürzen. Dieser wurde jedoch verschossen und es blieb beimTore:Wahl (.),Görtz (. FE)Mehr in der RZ zu den Montagsspielen am. April.