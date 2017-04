Sport | Mittwoch, 19. April 2017 Mittwoch, 19. April 2017

Fussball: FCN, TSGV Waldstetten und FC Bargau kooperieren

Gespräche über Kooperationen gab es immer wieder zwischen dem FC Normannia Gmünd und dem einen oder anderen Stadtverein. Jetzt aber ist dabei eine Kooperation zwischen dem FCN, dem FC Bargau und dem TSGV Waldstetten herausgekommen. Diese wurde am Mittwoch unterzeichnet.

Eine Konsequenz aus dieser Vereinbarung trifft die zweite Mannschaft des FC Normannia Gmünd, die in der kommenden Saison nicht mehr am Spielbetrieb teilnehmen wird. Die Normannen hoffen, dass ihre guten Spieler, die es (noch) nicht in den Verbandsligakader schaffen, in Bargau (Bezirksliga — oder möglicherweise sogar Landesliga?) oder in Waldstetten (Landesliga) Fuß fassen und sich weiter entwickeln können. In erster Linie soll dies die U-​-​Spieler (Verbandsstaffel) betreffen, die aus der näheren Umgebung kommen und nicht weit fahren wollen und sollen, um hier im Gmünder Raum höherklassigen Fußball spielen zu können.