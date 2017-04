Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 19. April 2017 Mittwoch, 19. April 2017

Hiphop: „Stamp“ und Bennet triumphieren bei der Deutschen Meisterschaft in Hannover

Galerie (3 Bilder)

Fotos: bt/privat

Sie wussten dass sie gut sind. Wie gut, war Gmünds Hip-​Hoppern des Studios Vera Braun freilich nicht bewusst: Als sie sich am Wochenende gleich drei Tickets für die Weltmeisterschaft in Arizona ertanzten, war das „unfassbar schön“. Auch im Publikum wurde geweint, gelacht, nicht wenige jubelten sich heiser.

Bennet Savasman wurde Deutscher Vizemeister in den Einzel-„Battles“, wo sich der Zehnjährige erneut als Ausnahmetalent mit Starpotential zeigte. Die Gruppe Stamp, die ausschließlich aus dem Studio Vera Braun kommt, wird von Trainer Daniel Fernandez trainiert. Mit dabei in dieser Formation sind Lilli Savasman, Laxmi May, Kim Kappl, Jennifer Kuhn, Laura Fuhrmann, Zaira Albano, Lena Stelzer, Sofia Sonnentag und George Chazitheodosiou. Stamp holte hat sich in der Kategorie Varsity Crews (vonJahren bisJahren) den. Platz. Solche Erfolge im Tanzsport können nur erreicht werden, wenn alle Voraussetzungen erfüllt und ideale Bedingungen geschaffen werden. Die Tänzer hatten in der intensiven Vorbereitungszeit bis zu sechsmal in der Woche Training. Hobby wird da zu Leistungssport und ist nur mit ganz großer Leidenschaft und Freude am Tanz denkbar.Die Formation Choreobots aus Göppingen-​Holzheim, in der fünf Stamp-​Tänzerinnen tanzen, hat sich gegen diebesten Mega-​Crews in Deutschland durchgesetzt – der Begriff „Mega-​Crew“ beschreibt eine größere Gruppe mitbisTanzenden — und wurde Deutscher Meister.