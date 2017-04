Schwäbisch Gmünd | Freitag, 21. April 2017 Freitag, 21. April 2017

Wochenende: Wie ist reich sein?

52 Seiten geballte Information, Unterhaltung und Wissenswertes beinhaltet die Rems-​Zeitung am Samstag. 16 Seiten davon gehören der Wochenende-​Beilage, die wieder mit lesenswerten Geschichten aufwartet. Das Titelthema beschäftigt sich mit der Frage: Wie ist reich sein?

Als Beispiel wird Reinhold Würth angeführt, der aus einem Zwei-​Mann-​Betrieb ein Weltunternehmen aufgebaut hat. Wie immer gibt es auf acht Seiten genügend Reisetipps und in der Rubrik Kind und Kegel gehen wir dem Phänomen nach, wie es sein kann, dass täglich blank geputzte Zähne durch Krankheit zersetzt werden. Um Industriegeht es in der Reihe Mensch und Technik und ums Wohnenin der Serie Haus und Garten. Sind Computer, Drohnen oder Roboter ein Segen oder Arbeitsplatzkiller? Auch Rätsel und Comic findet in der Wochenende-​Beilage seinen Platz — also ein lesenswertes Wochenende!