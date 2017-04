Schwäbisch Gmünd | Freitag, 28. April 2017 Freitag, 28. April 2017

Michael Roth spricht in Gmünd zur Zukunft Europas

Vom „süßen Gift“der Nationalisten und Populisten sprach Europa-​Staatsminister Michael Roth gestern Abend auf Einladung von Christian Lange in Gmünd. Brexit und das europäische Schreckensszenario eines Le Pen-​Siegs in Frankreich waren ebenso Thema wie ganz aktuelle Entwicklungen in Israel und Mazedonien

Aus erster Hand berichtete Roth etwa davon, wie sehr es Außenminister Sigmar Gabriel belaste, dass ihm im Konflikt mit Israel wegen seiner Begegnung mit der Gruppe Schowrim Schtika, Breaking the Silence, von „falscher Seite“ der Rücken gestärkt werde. Und dass Nationalisten Mazedoniens Parlament gestürmt und den designierte Regierungschef Zoran Zaev blutig geschlagen haben, wurde von Roth als Beispiel herangezogen, in welchem Maß Nationalisten und Populisten mittlerweile Europa im Kern bedrohen. Er wehrte sich auch in der Diskussion mit Zuhörerinnen gegen Versuche, den Begriff des Populismus positiv aufzuladen. Populisten machten sich Ängste zu Nutze, wollten auch keine Verantwortung, sondern die etablierten Parteien vor sich hertreiben. Einfache Antworten in komplizierter Zeit – das könne nicht gut gehen. Roth: „Europa ist unsere Lebensversicherung in Zeiten der Krise; wenn wir’s nicht hätten, müssten wir’s erfinden.“