Schwäbisch Gmünd | Freitag, 28. April 2017 Freitag, 28. April 2017

Wochenende: Lügner im Netz

Das Wochenende wird dieses Mal um einen Tag verlängert. Also mehr Zeit, um die Wochenende-​Beilage der Rems-​Zeitung ausführlich zu lesen. Das Titelthema, „Lügner im Netz“, zeigt auf, wie die Manipulationen im Internet funktionieren.

„Toller Service“, „Find ich gut!“ – ohne Kundenbewertungen lässt sich im Netz heute nichts mehr verkaufen. Deshalb wird bei Rezensionen gefälscht und gelogen, was das Zeug hält. Ein Streifzug durch den Wilden Westen des Internets. In der Serie „Kind und Kegel“ geht es um Geschwister, die einen enormen Einfluss aufeinander haben, denn hier lernen sie zu streiten oder nachzugeben. Bei „Mensch und Technik“ geht es um Klebestoffe, die in Konkurenz zu Dübel und Schrauben stehen. Und in der Rubrik Haus und Garten gehen wir der Frage nach, was die Beratung von Einrichtungsprofis per Ferndiagnose taugt. Dazu wie immer acht Reiseseiten, Comic und Rätsel, alsolesenswerte Seite.