Zur Sache!“, der WWG Autowelt-​Talk – im Interview: Organisationsleiter Mario Capezzuto

Die Namen könnten nicht illustrer sein: Nachdem „Zur Sache!“, der WWG Autowelt-​Talk, bereits im Januar einen wahren Run auf die Eintrittskarten auslöste, erwarten die Veranstalter einen ebensolchen bei den weiteren vier Terminen 2017 .

Denn auf Horst Hrubesch, den die WWG Autowelt zum Jahresbeginn begrüßen konnte, folgen mit dem DOSB-​Präsidenten Alfons Hörmann (26. April), dem Audi-​Vertriebschef Deutschland Martin Sander (5. Juli), Tatort-​Kommissarin Simone Thomalla (Herbst 2017) und Fußball-​Ikone Uwe Seeler (8. Dezember 2017) weitere hochkarätige Gäste. Die RZ unterhielt sich mit dem Organisationsleiter Mario Capezzuto über die vier Veranstaltungen, die vier Charaktere und die vier Highlights.



Herr Capezzuto, jedes Mal gelingt es Ihrem Team um WWG-​Verkaufsleiter Jürgen Eberle und Ihnen, hochkarätigste Gäste für Ihre Veranstaltungsreihe „Zur Sache!“ an Land zu ziehen. Wie funktioniert das?

Ja, es ist schön für uns, welchen Zuspruch unsere Talkreihe nicht nur von den Besuchern, sondern auch von den Gästen erhält. Wir waren in der Vergangenheit schon stolz, Personen wie Günther Oettinger, Franz Müntefering, Huub Stevens, Horst Hrubesch oder auch Wolfgang Grupp begrüßen zu können. Dabei kommen uns die vielen Verbindungen der WWG, von Moderator Werner Hansch oder auch von mir entgegen.

In diesem Jahr fand der Auftakt mit Horst Hrubesch statt. Fast 300 Personen schauten und hörten zu. Doch auch die folgenden Gäste brauchen sich nicht hinter Hrubesch zu verstecken!

Keinesfalls!

Wie geht es weiter?

Nur noch wenige Wochen sind es, dann werden wir am 26. April mit Alfons Hörmann den Präsidenten des Deutschen Olympischen Sportbunds begrüßen können. Der Vorverkauf für diese Veranstaltung hat bereits begonnen.

