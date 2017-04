Sport | Mittwoch, 05. April 2017 Mittwoch, 05. April 2017

Handballerinnen der WSG Lorch/​Waldhausen siegen mit 30 : 23

Foto: edk

Am Samstag konnte die WSG Lorch/​Waldhausen die wichtige Partie gegen die HB Ludwigsburg mit 30 : 23 gewinnen. Damit fehlt der WSG aus den verbleibenden drei Spielen noch ein einziger Punkt, um den Durchmarsch zu packen. Der Relegationsplatz ist Lorch/​Waldhausen sicher.

Man merkte es den Gastgeberinnen an, dass sie ein so wichtiges Spiel vor der Brust hatten. Sie begannen nervös. In der Abwehr stand sie nicht ganz so gut, wie in den Spielen zuvor. Beim Stande vonnachSpielminuten war die Partie noch völlig offen. Erst dann gelang der WSG mit einem kleinen Zwischenspurt und einigen schnellen Toren aufdavon zuziehen. Dieser Lauf wurde jedoch von einer Auszeit der Gäste gestoppt. Der Angriff der WSG kam nun zum Stocken und schnelle, unvorbereitete Abschlüsse nutzten nun der HBL, um über daserneut aufauszugleichen (. Spielminute). Die Auszeit des WSG-​Trainerteams Hieber/​Sos hatte es in sich und sie konnten die WSG vor dem Ende der ersten Halbzeit noch einmal wachrütteln. Gleich vier Tore in Folge und eine super Abwehrarbeit brachten der WSG eine-Pausenführung.Mehr in der RZ am. April.