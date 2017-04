Sport | Sonntag, 09. April 2017 Sonntag, 09. April 2017

FC Normannia: Zwei Elfer, aber nur ein Treffer

Galerie (1 Bild)

Foto: vog

Wen interessiert Statistik? Niemand, denn das meiste ist Geschichte. Was zählt sind nur die drei Punkte, die der FC Normannia Gmünd am Samstag mit dem 1 : 0 -Heimsieg gegen die Sportfreunde Hall verdient errungen hat.

45

100

10

Die Statistik hatte nämlich den Gmündern nichts Gutes mit auf den Weg gegeben: SeitJahren gab es keinen Heimsieg mehr gegen Hall und jetzt ist der scheidende FCN-​Coach Beniamino Molinari der erste Gmünder Trainer seit überJahren, der in einer Saison zweimal gegen Hall gewonnen hat. Soviel zu dem, was eigentlich niemand interessiert. In der Tat, für beide Teams war es ein sogenanntes richtungsweisendes Spiel. Schwäbisch Hall steckt mitten im Abstiegskampf, der FC Normannia wäre im Falle einer Niederlage wieder bedrohlich nahe an die Abstiegszone heran gerutscht. Mehr dazu in der RZ vom. April.