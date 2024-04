Bronze für Alina Böhm bei Judo-​EM in Zagreb

Foto: picture alliance /​BEAUTIFUL SPORTS /​Orangepictures | BEAUTIFUL SPORTS /​Orangepictures

Im Halbschwergewicht bis 78 Kilogramm hat die aus Böbingen stammende Judoka Alina Böhm bei den Europameisterschaften in Kroatiens Hauptstadt Zagreb den dritten Platz errungen. 2022 und 2023 war die 25-​Jährige in dieser Klasse jeweils Europameisterin geworden.

Samstag, 27. April 2024

Benjamin Richter

58 Sekunden Lesedauer



Diesmal allerdings scheiterte Böhm in der Gruppenphase an der späteren Turniersiegerin Audrey Tcheumeo aus Frankreich und verpasste damit den Einzug in die Finalrunde der besten vier. Zuvor hatte sich die beim Judozentrum Heubach ausgebildete Judoka in ihrem ersten Kampf gegen die Britin Emma Reid durchgesetzt.

Als Gruppenzweite hielt sich Alina Böhm immerhin die Chance offen, in der Hoffnungsrunde noch den dritten Platz zu erreichen. Von diesem Ziel trennten die Wahl-​Kölnerin noch zwei Kämpfe. Im ersten bewahrte sie gegen die Ukrainerin Yuliia Kurchenko, die ihr noch beim Grand Slam im März in Tiflis den Finaleinzug verwehrt hatte, einen kühlen Kopf und behielt die Oberhand. Auch gegen Kurchenkos Landsfrau Yelyzaveta Lytvynenko fand Böhm anschließend das passende Rezept und sicherte sich so die Bronzemedaille.

Im Finale bezwang Gruppensiegerin Tcheumeo wenig später die zweite große deutsche Judo-​Hoffnung im Halbschwergewicht der Damen, Anna-​Maria Wagner. Die Ravensburgerin liegt in der Quali-​Rangliste für Olympia 2024 derzeit vor Alina Böhm, und nur eine Judoka kann Deutschland in Paris in der Gewichtsklasse vertreten. Die endgültige Entscheidung zwischen Wagner und Böhm dürfte aber wohl erst nach der Judo-​WM Ende Mai in Abu Dhabi fallen.





Die komplette Ausgabe der Rems-​Zeitung gibt es online auch im iKiosk.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



66 Aufrufe

232 Wörter

7 Minuten Online



Beitrag teilen