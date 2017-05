Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 14. Mai 2017 Sonntag, 14. Mai 2017

Saisonauftakt des Staufersaga-​Vereins am Fünfknopfturm

Fotos: gbr

Zwar nicht mit Pauken und Trompeten, aber mit Trommeln und Fanfaren ging die Eröffnung des Fünfknopfturms nach der Winterpause über die Bühne. Der Verein Staufersaga e.V., der sich um den Turm ehrenamtlich kümmert, war mit einem bunten Programm dort präsent.

Das angekündigte Unwetter beschränkte sich auf ein paar Regentropfen, so dass den Vorführungen des Staufersaga-​Vereins unter freiem Himmel nichts im Wege stand. Nach dem Auftakt durch die Fanfaren-​Bläser und Trommler adressierte Oberbürgermeister Richard Arnold ein herzliches Dankeschön an die Mitglieder des Staufersaga-​Vereins, die die mittelalterlichen Traditionen von Gmünd nicht nur pflegen, sondern so in die Öffentlichkeit tragen, dass die Historie gelebt wird. Was die Besucher im Turm erwartete und was am Platz davor zu sehen war, steht in der Rems-​Zeitung vom. Mai!