„Gmünder Fußballtage“ feiern gelungenen Startschuss

Fotos: edk

Geschäftsführer Rainer Steffens von den Stadtwerken Gmünd freute sich riesig, dass vor allem auch Mädchen bei den „Gmünder Fußballtagen“ mitmachen. Auch Jo Eller vom Verein „Aktion Fußballtag“ lobte das gute Zusammenspiel mit den Stadtwerken, den Schulen und den Profitrainern.

Für die Kinder ist es spannend, von ehemaligen Profis beziehungsweise Bundesliga-​Jugendtrainern einen Tag lang Tipps und Tricks zu erfahren. Vielleicht wartet in ihren Reihen das eine oder andere Talent auf, das danach weitertrainieren und spielen möchte. Gleichzeitig bekommen die Kinder echte Werte vermittelt – die Zusammenarbeit und der Zusammenhalt im Team, einvernehmliche Konfliktlösung zum Wohle aller sowie der respektvolle Umgang untereinander. Die Stadtwerke sehen in den Kindern die Zukunft der Stadt. „Den Kindern wird gezeigt, dass der Gmünder Energieversorger mehr ist als der Energielieferant um die Ecke, sondern sich darüber hinaus vor Ort aktiv auch um die Kinder und die Jugend kümmert“, erklärte Rainer Steffens.Mehr in der RZ am. Mai.