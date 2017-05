Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 23. Mai 2017 Dienstag, 23. Mai 2017

Lindenhof-​Fachtagung: Sterbebegleitung und Trauerkultur

Foto: Clemens Beil

„Vertraut und geborgen“ war eine Fachtagung der Stiftung Haus Lindenhof überschrieben, zu der sich am Dienstag rund 90 Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Franziskaner einfanden.

Es ging um die Themenbereiche Sterbebegleitung und Umgang mit der Trauer bei Menschen mit Behinderung. Die Fachtagung bildete gleichzeitig den Abschluss eines dreijährigen Projekts, das von der Veronika-​Stiftung wurde wurde. Die Veronika-​Stiftung unterstützt Förderprojekte für Senioren, schwerkranke und behinderte Kinder und den Familien, um ihnen Hilfe und Hoffnung zu spenden. Deren Vorsitzender, Robert Antretter, sprach zum Auftakt der Tagung ein Grußwort. Die Hinführung zum Thema übernahm Lindenhof-​Direktor Jürgen Kunze. es folgten Vorträge und praxisorientierte Workshops mit zahlreichen Referenten, unter ihnen Hans Heppenheimer, Gemeindepfarrer in der Diakonie Marienberg und Autor von Büchern zum Thema.Ausführliches dazu am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.