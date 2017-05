Sport | Montag, 29. Mai 2017 Montag, 29. Mai 2017

Strandsportarten auf dem Gmünder Marktplatz

Galerie (2 Bilder)

Fotos: Klaiber/​pr

Der Sparkassen Footvolley-​Cup ist das Großevent in Schwäbisch Gmünd von Mittwochabend bis zum Sonntag auf dem Gmünder Marktplatz. Der Eintritt ist frei. Für Spektakel ist gesorgt.

18

30

9

18

14

9

Schon einen Tag früher beginnt das Sporterignis auf dem Gmünder Marktplatz. Denn bereits am Mittwochabend wird es abUhr ein Show-​Match der Beachvolleyballerinnen auf A-​Top-​Niveau geben. Beachvolleyball und Footvolley passen perfekt zusammen. „Wir wollen mit diesem Beachvolleyballturnier den Auftakt für ein größeres Turnier auf dem Play de Gamundia machen. Wir wollen nächstes Jahr auch Beachvolleyball am Mittwochabend und am Sonntag nach dem Finale der Footvolley-​Profis zeigen“, erklärt Organisator Sascha Kühne.Am Donnerstag wird dann abUhr am Vormittag und Nachmittag der BARMER Schülercup stattfinden, gesucht wird der Gmünder Stadtmeister im Footvolley der Schulen, ehe am Abend das Hobbyturnier der Rems-​Zeitung stattfindet.Hier können sich noch Hobbyspieler anmelden per E-​Mail an sport@​rems-​zeitung.​de. Los geht es umUhr und es gibt tolle Pokale zu gewinnen, die von den Hurricane-​Kickboxern gespendet werden.Am Freitag steigt dann umUhr die offizielle Eröffnung des Sparkassen Footvolley-​Cups und die ersten Gruppenduelle der Profis werden ausgetragen, ehe es am Samstag und Sonntag abUhr spannend wird. Wer holt sich die Trophäe und wird Sieger in Gmünd? Zum ersten Mal wird auch ein Team aus Antibes am Start sein, der französischen Partnerstadt von Schwäbisch Gmünd. Adrian Locicero und Lucas Cervera freuen sich auf das Turnier auf dem Gmünder Marktplatz. Beide möchten mit ihrem Kommen die Städepartnerschaft intensivieren.Die Rems-​Zeitung wird in den nächstenTagen ausführlich berichten: Spielpläne, die Mannschaften und Hintergrundstorys werden folgen.