Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 30. Mai 2017 Dienstag, 30. Mai 2017

Ortsumgehung Bargau: Verkehrsfreigabe am 2 . November

Fotos: Heino Schütte

Die Bauarbeiten für die Ortsumgehung Bargau gehen jetzt in die End​phase​.Es gibt auch schon einen Termin für die Freigabe im Herbst.

Es läuft rund auf der aktuell größten Gmünder Straßenbaustelle: Die Ortsumfahrung des Stadtteils Bargau liegt voll im Zeitplan. DieVerkehrsfreigabe ist nun für den. Novemberfixiert. Beharrlich hatte eine Bürgerinitiative viele Jahre für dieses Straßenbauprojekt gekämpft, um endlich den enormen Durchgangs– und vor allem auch Schwerlastverkehr auf dieser wichtigen regionalen Verbindungsachse zwischen Gmünd und Heubach sowie weiter in Richtung Heidenheim aus dem lärm– und abgasgeplagten Ort zu verbannen. Am Dienstag informierten die Verantwortlichen über die bevorstehende letzte Bauphase auf derKilometer langen Großbaustelle. Die Verkehrsteilnehmer zwischen Gmünd und Heubach müssen im Juli und August nochmals beziehungsweise letztmals mit Behinderungen rechnen. Mehr dazu am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.