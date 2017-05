Sport | Donnerstag, 04. Mai 2017 Donnerstag, 04. Mai 2017

Ostalbderby: TSGV Waldstetten tritt in Dorfmerkingen an

Nach zwei Niederlagen beim 0 : 1 in Heiningen und dem 1 : 2 daheim gegen Geislingen ist der Tabellenelfte TSGV Waldstetten im Abstiegskampf dringend auf Punkte angewiesen. Doch am Sonntag ( 15 Uhr) geht man als Außenseiter ins Gastspiel beim Spitzenreiter SF Dorfmerkingen, der beim Waldstetter Tabellennachbarn TSV Blaustein zuletzt mit 0 : 2 verloren hat.

„Die Niederlage war nicht unverdient, weil wir nicht die Leistungen von den Spielen davor abrufen konnten“, blickt TSGV-​Trainer Mirko Doll auf die-Niederlage gegen den SC Geislingen zurück. Nach dem frühen Rückstand, der bereits nachSekunden fiel, habe seine Elf verkrampft. Und sich selbst zu sehr unter Druck gesetzt, weil es gegen einen direkten Abstiegskontrahenten ging.Nachdem man sich dank einer kleinen Serie von drei Siegen in Folge schon auf dem besten Wege ins Tabellenmittelfeld befand, ist es in den vergangenen beiden Wochen durch die Niederlagen gegen Heiningen und Geislingen für den TSGV Waldstetten nun wieder in die andere Richtung gegangen. MitPunkten rangiert der TSGV auf Tabellenplatz elf und spürt die Abstiegskonkurrenten TSV Blaustein (), FV Nürtingen () und SC Geislingen () vor den bereits schon etwas abgeschlagenen TSV Neu-​Ulm () und FC Eislingen () im Nacken. „Es sind noch fünf Spiele. Da ist noch alles drin, um die Saison positiv oder negativ zu Ende zu bringen. Das gilt aber nicht nur für uns, sondern für zwei Drittel der Liga“, sieht Doll nicht nur sein Team unter Zugzwang, in der Schlussphase der Runde dringend punkten zu müssen.Auf Zählbares aus sei man deshalb auch in Dorfmerkingen. „In dieser engen Liga hat man in jedem Spiel Chancen zu punkten. Warum dann auch nicht beim Tabellenführer?“, gibt sich der TSGV-​Coach selbstbewusst. Mehr dazu in der RZ vom. Mai.