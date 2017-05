Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 09. Mai 2017 Dienstag, 09. Mai 2017

Bürgermeisterwahl: Dr. Bläse bittet am Mittwoch um erneutes Vertrauen

Nach der OB-​Wahl vom vergangenen Sonntag folgt sogleich an diesem Mittwoch im Gemeinderat die Entscheidung, wer in den nächsten acht Jahren an der Seite von Richard Arnold das Amt des Ersten Beigeordneten bekleiden wird. Amtsinhaber Dr. Joachim Bläse bittet erneut um das Vertrauen der Stadträte.

Dr. Joachim Bläse ist der einzige Bewerber bei dieser Wahl. Er ist bereit, weiterhin Verantwortung für ganz zentrale Ressorts und Ämter zu tragen. Neben der Rolle als ständiger Vertreter des Oberbürgermeisters erstreckt sich Bläses Aufgabengebiet auf die Stadtkämmerei, auf das Rechts– und Ordnungsamt einschließlich Feuerwehrwesen, auf die Ämter für Bildung und Sport sowie Familie und Soziales. In den Geschäftsbereich fallen auch die Musikschule, die Stabtbibliothek, die Touristik und der Eigenbetrieb Congress Centrum Stadtgarten. Über seine Bilanz und Erfahrungen in den letztenRathaus-​Jahren, über seine Perspektiven und auch über den Werdegang des-​Jährigen berichtet die Rems-​Zeitung am Mittwoch.