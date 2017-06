Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 01. Juni 2017 Donnerstag, 01. Juni 2017

Auch im Remstal: Moderne Pilgerbewegung für den Frieden

Galerie (1 Bild)

Foto: pr

Im Jahr der Remstalgartenschau 2019 stehen die Remskommunen mehr denn je im Blickpunkt. Eine Gruppe aus dem Gmünder Raum, die Teil einer europaweiten Friedensbewegung war, hat das Remstal, die Landschaft und die Menschen, die hier leben, auf ganz neue Art kennengelernt.

Große Wanderungen sind bei Gabriela Schreiner nicht die Regel. Das Friedenspilgern aber, so erzählt die Gmünderin, habe sie gepackt. So sehr, dass sie sich vergangene Woche gemeinsam mit weiteren Ostälblern auf den Weg gemacht hat. Und Teil war eines Pilgerweges in den Frieden. Wie genau das vonstatten geht und wie es gelingt, beim Pilgern auch anderen Menschen Frieden zu übermitteln, das steht am Freitag in der Rems-​Zeitung.