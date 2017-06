Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 20. Juni 2017 Dienstag, 20. Juni 2017

Prediger: Steinstück aus Dachtraufe stürzt auf Johannisplatz

Einem aufmerksamen Passanten fielen sie: drei Steinbrocken am Predigerchor neben der Stauferstele – und die Spuren eines Aufschlags.

Sein Blick ging nach oben, und er entdeckte eine Fehlstelle in der mit Sandstein ausgemauerten Dachtraufe, direkt hinter der Regenrinne. Hier war offensichtlich ein Stück von annähernd der Größe eines halben Dachziegels herausgebrochen undMeter in die Tiefe aufs Pflaster der Fußgängerzone Johannisplatz gefallen. Möglicherweise wurde der Stein in Folge eines Frostschadens brüchig, der sich erst jetzt in der Sommerpause auswirkt. Mehr darüber in der RZ vom. Juni.