Dienstag, 20. Juni 2017

Vielseitigkeitsreiter von der Ostalb auf der Longlist für die Europameisterschaften

Galerie (1 Bild)

Foto: pr

Falk-​Filipp-​Finn Westerich ( 32 ) und sein Schüler Jan Matthias ( 20 ), beide von der RFG Deschenhof aus Ruppertshofen, wurden am vergangenen Wochenende vom Bundestrainer Hans Melzer und dem Vielseitigkeitsausschuss auf die Teilnehmerliste (Longlist) für die Europameisterschaften Vielseitigkeit gesetzt.

Westerich, Berufsreiter, der in Ruppertshofen einen eigenen Ausbildungsstall betreibt, hatte bereits im Jahrean der Europameisterschaft der Vielseitigkeit in Strzegom/​Polen teilgenommen. Mit Gina K belegte er hier in der Einzelwertung einen herausragenden dritten Platz und Deutschland gewann den Nationenpreis. Am vergangenen Wochenende bei der Deutschen Meisterschaft der Vielseitigkeit in Lumühlen, vor den Toren Hamburgs, nahm Westerich ebenfalls teil.Für B-​Kaderreiter Falk-​Filipp-​Finn Westerich war es nach eigener Aussage beeindruckend, vor so einer großen Kulisse reiten zu können. Nach einem guten Ergebnis in der Dressur hatte er im Gelände mit Gina K am zweiten Wasserkomplex, dem Milford-​Teich, eine Verweigerung, der ihn Hindernis-​Strafpunkte sowie Zeitfehler kostete. Im Springen kamen dann nochmal vier Abwürfe und Zeitfehler dazu. Das bedeutete, dass er nach drei Teilprüfungen den. Platz belegte. Bundestrainer Melzers Kommentar dazu: „Westerich hat sich im letzten Jahr unheimlich weiter entwickelt, ist auch schon im Nationenpreis für uns gestartet. Das mit dem Stopp am Wasser war ein bisschen Pech. Das Paar hat auf jeden Fall Perspektive.“Mehr in der RZ am. Juni.